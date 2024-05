O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Raimundo Neném (PL), anunciou na terça-feira, 14, a abertura de procedimento administrativo que vai reger a contratação da instituição que vai organizar o Concurso Público Efetivo para cargos na Casa Legislativa.

“Tendo em vista a aposentadoria de servidores e a ampliação dos serviços do Poder Legislativo municipal, faz-se necessário se fazer novo concurso. Estamos avançando nesse debate, no dia oito de maio foram nomeados os membros da comissão responsável pela organização do Concurso Público. Abrimos também procedimento administrativo para a pesquisa de preço, aguardamos apenas a finalização do Termo de Referência. Posterior a isso avançamos com a contratação da instituição que vai organizar o certame”, disse Raimundo Neném.

Serão 15 vagas ofertadas, entre ensino médio e superior, além do cadastro de reserva, podendo ter aumento nesse número conforme a disponibilidade orçamentária e financeira do parlamento.

As vagas oferecidas são: Agente Legislativo, Agente Legislativo (especialidade Polícia Legislativa), Agente Legislativo (especialidade Tradutor e intérprete de Línguas de Sinais), Analista Legislativo, Analista Legislativo (especialidade Tecnologia da Informação). Área: desenvolvimento e manutenção de programas, Analista Legislativo (especialidade Tecnologia da Informação). Área: administração e suporte de redes, Analista Legislativo (especialidade Contabilidade), Analista Legislativo (especialidade Taquigrafia), Analista Legislativo (especialidade Direito), Analista Legislativo (especialidade Redação e Revisão), Analista Legislativo (especialidade Administração), Analista Legislativo (especialidade Gestão Pública), Analista Legislativo (especialidade Logística), Analista Legislativo (especialidade Gestão de Pessoas), e Procurador.

Ainda de acordo com presidente Raimundo Neném, o certame tem previsão para ocorrer ainda em 2024.

Foram nomeados para a comissão os servidores Evelyn Andrade Ferreira para presidir a comissão, e Josivaldo Josias de Sousa, Alzenira Bezerra de Menezes Moreira, Izabelle Souza Pereira Pontes e Erivelto Freitas da Silva como membros.

Assessoria

Foto Ascom CMRB

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram