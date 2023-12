Uma investigação comandada pela Polícia Civil de Sena Madureira teve um desfecho exitoso nesta segunda-feira (11) e resultou na prisão de um homem acusado de ter em seu domínio dezenas de cartões bancários de terceiros e suas respectivas senhas. Segundo consta, o investigado vinha atuando como agiota e se apossava dos cartões para receber, mensalmente, o dinheiro emprestado aos seus “clientes”.

Após o levantamento de informações, os investigadores passaram a monitorar Etivaldo Barbosa Rodrigues, 44 anos de idade, conhecido pela alcunha de “Sampaio”. Era ele que retinha os cartões bancários em sua residência.

Nesta segunda-feira (11), Etivaldo foi localizado no interior da Agência da Caixa Econômica Federal, na área onde ficam os caixas eletrônicos. Na oportunidade, os policiais observaram quando ele se dirigiu a um dos terminais, realizou uma operação e saiu da agência. Nesse momento, foi abordado pelos policiais fora da agência. Indagado se estava portando cartão de terceiro, respondeu que sim. Por conta disso, foi realizada uma busca pessoal no investigado e, com ele, foi encontrado um embrulho com as inscrições “Educação”, com 16 cartões bancários e suas respectivas senhas. Os policiais também encontraram, naquele momento, a importância de 447 reais.

Em seguida, os policias civis se deslocaram até a casa de Etivaldo para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pela justiça local. No quarto do senhor Etivaldo, foi encontrada dentro de uma bolsa feminina, no guarda-roupa, a importância de R$ 3.800 em dinheiro vivo, 01 embrulho contendo 15 cartões bancários com suas respectivas senhas. Foram localizados também dentro de uma pasta preta, que estava dentro de um armário, vários embrulhos com cartões bancários, sendo: 01 embrulho amarelo com as inscrições “para consulta” com 18 cartões e senhas escritas num papel, 01 embrulho amarelo com as inscrições “efetivo novembro” com 23 cartões e senhas escritas num papel, 01 embrulho na cor branca com as inscrições “BF”, contendo 54 cartões e senhas escritas num papel, 01 embrulho na cor verde com as inscrições “ABZ APZ”, com 33 cartões e senhas escritas num papel, além de mais 1 mil reais em dinheiro, uma caderneta com anotações de possíveis empréstimos realizados, notas promissórias e elásticos – tipo liga para dinheiro. A equipe também apreendeu uma pasta com documentos.

Ao todo, segundo os investigadores, foram apreendidos em poder do acusado 181 cartões bancários. Dentre os cartões, há vários relacionados ao programa Bolsa Família, programa este de cunho social.

Etivaldo Rodrigues foi encaminhado para a Unidade de Segurança Pública para ser flagranteado. Após esse procedimento, ele passará por audiência de custódia, onde o juiz definirá se o ele será transferido para o presídio ou responderá o processo em liberdade.

