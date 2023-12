Um jacaré leucístico branco, considerado extremamente raro, nasceu pela primeira vez sob observação em um parque de répteis na Flórida, nos Estados Unidos. A variação genética foi descoberta há 36 anos nos pântanos da Louisiana, e há poucos animais com essas características no mundo, dizem especialistas.

O nascimento raro aconteceu no Gatorland, ou ‘Crocolândia’, um parque de répteis em Orlando. Segundo o estabelecimento, a variação leucística é a mais rara nos jacarés americanos. Diferentemente da pele totalmente branca e olhos cor-de-rosa dos albinos, os jacarés leucísticos podem apresentar manchas escuras e têm olhos em tom de azul.

A alteração também exige cuidados adicionais aos jacarés, que não podem ser expostos à luz solar por longa duração. Caso isso ocorra, eles podem sofrer queimaduras.

O filhote raro é uma fêmea, que nasceu com a pele totalmente branca, pesando 96 gramas e com 49 centímetros de comprimento. Além dela, um jacaré eclodiu com a coloração normal na mesma ninhada. Ambos seguem sob o cuidado do parque.

De acordo com Mark McHugh, CEO do Gatorland, o evento é considerado ‘muito além de raro’.

“É absolutamente extraordinário e o primeiro no mundo”, afirmou.

Segundo o CEO, o parque planeja expor o jacaré leucístico em 2024. Por enquanto, o réptil segue sob observação enquanto se desenvolve.

O Gatorland explicou, ainda, que três dos sete jacarés leucísticos registrados no mundo estão no parque. Nas redes sociais, o estabelecimento pede ajuda para batizar a nova moradora.

Redação Terra

