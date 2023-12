A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio dos agentes da delegacia de Cruzeiro do Sul, deu cumprimento a um mandado de prisão, em desfavor de um homem das iniciais A.S.V, de 39 anos, natural de Bacabal (MA), acusado de tráfico de drogas. Ele é o responsável pelo transporte de 100 quilos de entorpecentes, que foram apreendidas na região do Juruá.

A droga foi apreendida no mês de outubro deste ano em uma abordagem realizada pelos agentes de Cruzeiro do Sul, juntamente com os agentes da Denarc de Rio Branco. Logo após a apreensão do entorpecente, a PCAC deu início às investigações para saber quem estava transportando o ilícito, chegando ao maranhense que estava residindo em Cruzeiro do Sul.

Nesta segunda-feira, 11, foram cumpridos um mandado de prisão e dois de busca e apreensão, nas cidades de Cruzeiro do Sul e Rio Branco, em decorrência da apreensão dos 100 quilos de drogas.

O homem foi encaminhado à delegacia, e posteriormente será colocado à disposição do Poder Judiciário, onde deverá ser submetido a audiência de custódia.

Assessoria/ PCAC

