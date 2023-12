INSS paga primeiro quem ganha um salário mínimo. Veja todas as datas!

O calendário referente ao pagamento dos benefícios do INSS de dezembro já teve divulgação. Os depósitos começam no próximo dia 21. De acordo com o Ministério da Previdência Social, 37 milhões de aposentados e pensionistas estão incluídos nos repasses em 2023.

As datas variam de acordo com o valor do benefício: pagamentos de até um salário mínimo são realizados em datas diferentes dos depósitos para beneficiários com renda mensal acima do piso nacional.

Como saber quando vou receber?

Para consultar a data de pagamento, basta verificar o número final do cartão de benefício, desconsiderando o último dígito verificador após o traço.

Nesse caso, por exemplo, se um cartão tiver o número 123456789-0, vale o número 9 como dígito final.

Para os beneficiários com histórico de recebimento, a data de pagamento segue o padrão habitual.

Calendário de pagamentos do INSS de dezembro

Confira, abaixo, as datas de pagamento do INSS referentes a dezembro:

Até 1 salário mínimo

Final 1: 21 de dezembro;

Final 2: 22 de dezembro;

Final 3: 26 de dezembro;

Final 4: 27 de dezembro;

Final 5: 28 de dezembro;

Final 6: 02 de janeiro;

Final 7: 03 de janeiro;

Final 8: 04 de janeiro;

Final 9: 05 de janeiro;

Final 0: 08 de janeiro.

Acima de 1 salário mínimo:

Final 1 e 6: 02 de janeiro;

Final 2 e 7: 03 de janeiro;

Final 3 e 8: 04 de janeiro;

Final 4 e 9: 05 de janeiro;

Final 5 e 0: 08 de janeiro.

Benefícios do INSS

Além das várias modalidades de aposentadoria, como por idade ou invalidez, o INSS abrange diversos outros benefícios importantes. Estes incluem auxílio-doença, auxílio-reclusão, pensões, salários família e maternidade, pecúlio e seguro-defeso.

Como consultar

