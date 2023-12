No último sábado, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do programa MP na Comunidade, participou do “Dia da Família na Escola”, promovido pela Escola Zuleide Pereira de Souza, situada no bairro Santa Helena, em Rio Branco. A iniciativa da escola, que atende alunos do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA), visa reconhecer a diversidade das composições familiares, fortalecer os vínculos entre família e escola e estimular a participação ativa dos familiares na vida escolar de crianças e adolescentes.

A participação do MPAC incluiu a oferta de serviços do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAV), Centro de Atendimento à Vítima (CAV), Ouvidoria-Geral, Núcleo de Apoio e Atendimento Psicossocial (NATERA) e Observatório de Gênero (OBSGênero). Durante o evento, foi ministrada uma palestra sobre violência de gênero e violência doméstica, em parceria com o Tribunal de Justiça do Acre.

A servidora Ruby Rodrigues, representando o CAV, falou sobre o trabalho desenvolvido pelo órgão auxiliar, que acolhe, por meio de uma equipe multidisciplinar, vítimas de crimes sexuais, crimes com motivação LGBTQIA+fóbicas, e mulheres reincidentes e revitimadas em violência doméstica violência de gênero. A palestrante também abordou a iniciativa do OBSGênero, uma sala de análises, estudos e pesquisas voltados à violência de gênero no Acre.

Diversos outros serviços foram disponibilizados à comunidade no evento, como emissão de documentos, atendimento jurídico e na área social, atividades educativas, apresentações culturais, corte de cabelo e feira de pequenos negócios. A ação também contou com a parceria de instituições como a Defensoria Pública, Fundação Elias Mansour, Detran, Polícia Militar, Polícia Civil, Tribunal Regional Eleitoral, Receita Federal e Secretaria de Saúde.

Agência de Notícias do MPAC

