A Polícia Militar, por meio do 8º BPM, apreendeu ontem, 10 de dezembro, duas armas de fogo e droga durante policiamento ostensivo e preventivo no município de Sena Madureira.

A primeira apreensão aconteceu durante abordagem policial no bairro Vitória. O suspeito foi detido portando uma arma de fogo, tipo espingarda, calibre 20.

A outra ocorrência se deu no bairro Niterói, no Segundo Distrito. Os militares foram informados de que no supramencionado bairro havia um homem portando, ostensivamente, uma arma de fogo em via pública, causando medo aos moradores com tal conduta. Ao perceber a aproximação da polícia o suspeito se evadiu para uma região de mata.

Ao procederem com as buscas nas imediações, os militares encontraram uma arma de fogo, tipo espingarda, adulterada, com uma munição intacta.

A companheira do suspeito foi identificada no local e com ela os policiais localizaram 20 (vinte) “tablestes” de uma substância aparentando ser maconha.

A ocorrência foi encaminhada à delegacia de Polícia Civil, para realização dos devidos procedimentos.

Assessoria do 8º BPM.

