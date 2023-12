A titular da Secretaria de Povos Indígenas do Acre (Sepi), Francisca Arara, e a diretora da pasta, Nedina Yawanawa, participaram neste domingo, 10, da roda de conversa Mulheres pelas Florestas e pelo Clima, promovida pela Força-Tarefa dos Governadores pelo Clima e Florestas (GCF TF), no Pavilhão do Registro Climático (TCR), da COP28, em Dubai, Emirados Árabes.

O encontro, comandado pela secretária do Comitê Global da GCF, Colleen Scanlan Lyons, reuniu mulheres líderes do Brasil, Peru, México, Indonésia, Estados Unidos e da Organização das Nações Unidas (ONU), com objetivo de engajar mulheres comprometidas com a pauta do clima, conservação das florestas e proteção de suas populações.

“Desde a COP de Madrid estamos dialogando com mulheres líderes de todo o mundo. O GCF reconhece a diversidade de vozes e queremos promover ainda mais o protagonismo dessas mulheres, para que possam atuar como multiplicadoras e fortalecer a Força-Tarefa de Mulheres pelo Clima”, afirmou Colleen.

Ao longo da reunião, foi discutida a urgente necessidade de captar recursos para o desenvolvimento das ações prioritárias de fortalecimento das políticas de gênero e clima em seus países e regionais. Outro ponto importante tratou da necessidade de realização de intercâmbio de línguas inglesa e espanhola, para que haja melhor aproveitamento, comunicação e socialização das atividades a serem executadas.



Participaram também a secretária de Meio Ambiente do México, Quintana Roo; secretaria de Ecología e Meio Ambiente do México, Huguette Hernandez Gomez; diretora nacional da Indonésia, Syahrina Anggraini, diretora nacional do México, Silvia Llamas Prado; diretora nacional do Peru, Fabiola Muñoz Dodero; vice-presidente do Órgão Subsidiário de Assessoramento Científico e Tecnológico sobre Mudanças Climáticas da ONU, Nathalie Flores; e a secretária de Assuntos Tribais do Escritório da Califórnia (USA), Cristina Snider-Ashtari.

Por Ângela Rodrigues Agência de Noticias do Acre

