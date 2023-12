Um jovem, de 24 anos, foi submetido à cirurgia após inserir cinco celulares no ânus, no último domingo (10 de dezembro), em Governador Valadares, no Rio Doce.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, após o procedimento, o rapaz passou a apresentar um comportamento agitado. No entanto, ele não informou por que inseriu os aparelhos no próprio corpo.

A suspeita, segundo boletim de ocorrência, é que o jovem tinha a intenção de entrar em alguma unidade do sistema penitenciário. Porém, por não haver flagrante de crime, não foram tomadas medidas legais. Os números de identificação dos celulares não foram recolhidos.

Por O tempo

