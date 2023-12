O ex- padre virou réu após ser denunciado pelo Ministério Público e ser investigado por suposto abuso sexual, que teria sido cometido entre 2008 e 2009, quando ele era pároco em Rio Branco, no Acre.

A Polícia suspeita que o padre teria abusado sexualmente um adolescente, que tinha entre 15 e 16 anos na época. Amaro é investigado também pelo abuso de uma adolescente de 18 anos. As acusações foram reveladas em maio deste ano pela Rede Amazônica.

A denúncia contra o padre chegou na 2ª Vara da Infância em novembro deste ano. A juíza responsável concordou, provisoriamente, com a imputação penal do Ministério Público. O ex-padre agora réu e tem 10 dias para responder à acusação a partir do momento que for notificado.

Com o processo correndo em segredo de Justiça, o ex-padre deve responder apenas pela acusação de abuso contra o jovem ouvido no processo.

O Portal G1 disse que há ainda informações de outras vítimas, mas sem denúncias oficializadas.

Fábio Amaro mora attualmente em Pernambuco e deve responder o processo de lá.

Redação ContilNet

