Atacante chega ao clube paulista após uma passagem marcante pelo Ceará. Jogador completa 26 anos neste domingo (10)

O São Paulo anunciou, na manhã deste domingo (10), seu primeiro reforço para próxima temporada. Afinal, Erick assinou um pré-contrato no meio deste ano e vai defender as cores tricolores em 2024. O clube fez um anúncio especial nas redes sociais.

O atacante completou 26 anos neste domingo (10) e acabou sendo presenteado com um anúncio especial. O jogador foi um dos destaques do Ceará em 2023, com 18 gols e 13 assistências. O atleta se notabiliza pela velocidade e chega sem custos ao clube paulista.

Assim, Erick se apresenta ao São Paulo no começo de janeiro, quando os jogadores tricolores retornam das férias. Além do atacante, os dirigentes são-paulinos também estão próximos da contratação do volante Luiz Gustavo, que disputou uma Copa do Mundo pela Seleção Brasileira em 2014.

Por Redação Jogada10

