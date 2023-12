Seleção de Brasileia e Pista/Pega Tranqueira decidem nesta sexta, 8, a partir das 19h30, em Brasileia, o título do Campeonato Estadual de Futsal. As duas equipes empataram o primeiro jogo das finais por 2 a 2 e por isso quem vencer fica com título. Se a partida terminar empatada no tempo normal, o campeão será definido na prorrogação ou nas cobranças de penalidades.

Seleção de Brasileia

Com um treinamento leve, a Seleção de Brasileia fechou a preparação nessa quinta, 7, em Brasileia. O técnico Bill Rocha não poderá contar com o fixo Alcione, suspenso.

Pista/Pega Tranqueira

O Pista/Pega Tranqueira realizou dois treinamentos durante a semana, mas a confiança é total para a decisão.

“Temos um elenco com muita qualidade. A torcida de Brasileia vai pressionar e precisamos ter inteligência para fazer um grande jogo”, declarou o capitão Daniego.

No apito

Josimar Almeida e Jenilda Melo serão os árbitros da decisão do Estadual. A dupla é qualificada para uma decisão.

Grande decisão

O presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale, espera uma grande decisão.

“Trabalhamos muito para a realização do Estadual e uma grande decisão significa muito, inclusive, para a sequência do trabalho na próxima temporada”, avaliou Rafael do Vale.

Por PHD Esporte Clube

