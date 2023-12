O “Modo Infiel” no WhatsApp permite criar uma segunda instância do aplicativo no mesmo smartphone, usando o mesmo número de telefone para duas contas separadas do WhatsApp. Esse recurso é projetado para oferecer privacidade adicional, permitindo aos usuários separar mensagens, fotos e vídeos sensíveis, sem a necessidade de apagá-los.

Para ativar esse recurso em um smartphone:

Acesse as “funções avançadas” nas configurações do telefone.

Escolha a opção “Dual Apps” ou “Dual Messenger”.

Na lista de aplicativos compatíveis, selecione WhatsApp.

Configure uma segunda conta no WhatsApp, podendo registrar-se como um novo usuário, mesmo usando o mesmo número de telefone.

Originalmente, o objetivo das funções “Dual Apps” ou “Dual Messenger” era ajudar os usuários a gerenciar diferentes aspectos de suas vidas de maneira mais eficiente. No entanto, algumas pessoas usam esse recurso para manter conversas privadas longe dos olhos dos outros.

É importante notar que, embora esse recurso ofereça uma maneira de manter certas comunicações ocultas, ele não foi especificamente projetado para incentivar ou facilitar a infidelidade em relacionamentos. O uso desses recursos para fins enganosos depende da ética pessoal e escolha do usuário individual.

Por Lucas R.

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram