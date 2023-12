No início desta Sexta-feira (01), no bairro Jardim Primavera, em Sena Madureira, Um homem enfrentou um agressor armado com um terçado para proteger uma mulher, resultando em uma ocorrência de lesão corporal.

Segundo relatos, o agressor invadiu a residência de sua ex-esposa, violando uma janela, com a intenção de cometer atos violentos contra ela. Um parente presente no local tentou intervir e impedir as agressões, mas acabou sendo alvo dos golpes do suspeito, que brandia um terçado. Posteriormente, o agressor confessou a cena do crime.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi rapidamente acionado, e a vítima, apesar dos ferimentos na mão, foi encaminhada ao Pronto-Socorro do Hospital João Câncio Fernandes. Felizmente, sua vida não corre perigo.

Por AcreOnline.net

