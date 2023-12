Um grave acidente de trânsito tirou a vida do pequeno Estevão Cardoso, de 3 anos, e deixou sua avó Josefa Cardoso, de 55 anos, ferida no final da manhã desta sexta-feira, 1°, na Avenida Amadeo Barbosa, Segundo Distrito de Rio Branco.

Relatos de populares ao Ecos da Notícias apontam que Josefa saiu de um transporte coletivo com seu neto e, ao tentar atravessar a avenida, um motorista não identificado que trafegava em um veículo modelo Fiat Strada, de cor vermelha, na velocidade acima do permitido na via, sentido centro-bairro, atropelou Josefa e Estevão.

Com o impacto, as vítimas foram arremessadas e caíram no chão. A criança bateu a cabeça e ficou desacordada. O motorista fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e três ambulância foram encaminhadas ao local, sendo duas básica e uma de suporte avançado. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimento e encaminharam Josefa ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Já a criança foi atentida pela Médico do SAMU, sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu, indo a óbito dentro da ambulância.

O corpo foi levado pela própria ambulância do SAMU ao Instituto Médico Legal (IML) para oes exames cadavéricos. A área foi isolada pelos Policiais do Batalhão de Trânsito para o trabalho de Perícia. O veículo Fiat Strada de cor vermelha, foi encontrado pelos Policiais no Bairro Canaã no Segundo Distrito.

Um guincho foi acionado e encaminhou o veículo ao pátio do Departamento de Trânsito. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que irá identificar o motorista responsável pelo acidente que não prestou socorro.

Por Redação Ecos da Notícia

Por Davi Sahid

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram