Levantamento do Ministério Público revela redução global, mas destaca aumento de assassinatos ligados ao tráfico de drogas

Um recente estudo conduzido pelo Observatório de Análise Criminal do Ministério Público trouxe à tona preocupantes estatísticas sobre as Mortes Violentas Intencionais (MVI) no Acre, no período de janeiro a outubro de 2023. Embora o estado tenha registrado uma redução global de 2,8% nas MVI em comparação ao ano anterior, a pesquisa ressalta um aumento alarmante de assassinatos relacionados ao tráfico de drogas e aponta os jovens como principais vítimas.

No total, foram registradas 175 mortes violentas intencionais em outubro, sendo que 73 destas estão vinculadas a conflitos entre organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas. Esses confrontos representam uma parcela significativa dos casos, indicando uma complexa situação de violência relacionada ao crime organizado.

A pesquisa revela que a faixa etária mais impactada por essas mortes é a dos jovens, com 45,7% das vítimas situadas entre 15 a 29 anos. Além disso, a faixa de 30 a 34 anos também chama a atenção, correspondendo a 18,3% do total de mortes violentas.

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram