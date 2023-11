Colocar alimentos quentes diretamente na geladeira não ser a melhor prática. Entre as razões estão a saúde alimentar e a conta de energia.

Quando se trata de preservar nossos alimentos, a refrigeração é frequentemente vista como uma solução ideal. Acredita-se comumente que resfriar alimentos rapidamente os mantém seguros e frescos por mais tempo. No entanto, isso nem sempre é verdade, especialmente com alimentos quentes. Vamos explorar o porquê de colocar alimentos quentes diretamente na geladeira não ser a melhor prática.

Em primeiro lugar, introduzir alimentos quentes na geladeira pode afetar negativamente os outros itens armazenados lá. O calor do alimento recém-introduzido pode elevar a temperatura dos itens próximos, perturbando suas condições ideais de armazenamento. Esse desequilíbrio de temperatura pode acelerar o processo de decomposição, fazendo com que os alimentos estraguem mais rápido do que o usual.

Gabriela Brieba, uma especialista europeia em Qualidade e Segurança Alimentar, adverte que isso pode aumentar o risco de intoxicação alimentar. É um ponto intrigante, indicando que nossos esforços para preservar alimentos podem inadvertidamente estar fazendo o oposto.

Além disso, há o problema do choque térmico. Quando temperaturas quentes e frias colidem dentro da sua geladeira, isso leva a um maior acúmulo de gelo nas paredes do aparelho. Isso significa que sua geladeira tem que trabalhar mais, dobrando seu esforço para resfriar o alimento quente. Como Brieba aponta, isso não apenas aumenta o consumo de energia, mas também pode encurtar a vida útil do aparelho. A umidade adicional resultante desse processo pode contribuir ainda mais para um desequilíbrio nos produtos armazenados, aumentando a probabilidade de estragarem rapidamente.

Também é importante considerar o aspecto microbiológico. Quando os alimentos são aquecidos, microorganismos podem se multiplicar rapidamente, produzindo toxinas. Muitas vezes, não estamos cientes disso, o que torna o resfriamento adequado dos alimentos crucial para evitar riscos à saúde.

Então, qual é a abordagem ideal? A chave é esperar até que o alimento esfrie completamente antes de refrigerá-lo. O crescimento bacteriano prospera entre 5 e 57 graus Celsius, então esfriar os alimentos até a temperatura ambiente primeiro ajuda a mitigar esse risco. Uma vez que os alimentos atingem uma temperatura segura e mais fria, eles podem ser armazenados na geladeira ou no freezer. Essa prática não apenas preserva efetivamente os alimentos, mas também evita a formação de gelo ou mofo na sua geladeira.

POR Lucas R- mistérios do mundo

