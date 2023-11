O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) atualizou a lista das unidades federativas com maior produção econômica no Brasil. Os dados são do PIB (Produto Interno Bruto, que mede o tamanho de uma economia) de 2021. Veja quais são eles, na ordem da menor para a maior

27 — Roraima, com PIB de R$ 18,2 bilhões, o equivalente a 0,2% do total

26 — Amapá, com PIB de R$ 20,1 bilhões, o equivalente a 0,2% de toda a produção no Brasil

25 — Acre, com PIB de R$ 21,3 bilhões, o equivalente a 0,2% da produção do país

24 — Tocantins, com R$ 51,7 bilhões, o equivalente a 0,6% da produção do país

23 — Sergipe, com PIB de R$ 51,8 bilhões, o equivalente a 0,6% da produção do Brasil

22 — Rondônia, com PIB de R$ 58,1 bilhões, o equivalente a 0,6% da produção do país

21 — Piauí, com PIB de R$ 64 bilhões, o equivalente a 0,7% da produção do Brasil

20 — Alagoas, com PIB de R$ 76,2 bilhões, o equivalente a 0,8% da atividade econômica nacional

19 — Paraíba, com PIB de R$ 77,4 bilhões, o equivalente a 0,9% da produção do país

18 — Rio Grande do Norte, com PIB de R$ 80,1 bilhões, o equivalente a 0,9% da economia brasileira

17 — Maranhão, com PIB de R$ 124,9 bilhões, ou 1,4% da produção nacional

16 — Amazonas, com PIB de R$ 131,5 bilhões, o equivalente a 1,5% do total

15 — Mato Grosso do Sul, com PIB de R$ 142,2 bilhões, o equivalente a 1,6% do total

14 — Espírito Santo, com PIB de R$ 186,3 bilhões, ou 2,1% de toda a economia brasileira

13 — Ceará, com PIB de R$ 194,8 bilhões, o que corresponde a 2,2% da produção do país

12 — Pernambuco, com PIB de R$ 220,8 bilhões, o que representa 2,5% da produção nacional

11 — Mato Grosso, com PIB de R$ 233,3 bilhões, ou 2,6% de toda a atividade no país

10 — Pará, com PIB de R$ 262,9 bilhões, o correspondente a 2,9% do total

9 — Goiás, com PIB de R$ 269,6 bilhões, o que equivale a 3% do total de todo o país

8 — Distrito Federal, com PIB de R$ 286,9 bilhões, ou 3,2% da produção nacional

7 — Bahia, com PIB de R$ 352,6 bilhões, o equivalente a 3,9% da economia brasileira

6 — Santa Catarina, com PIB de R$ 428,5 bilhões, o que equivale a 4,8% da produção do país

5 — Paraná, com PIB de R$ 549,9 bilhões, ou 6,1% de toda a produção nacional

4 — Rio Grande do Sul, com PIB de R$ 581,2 bilhões, o equivalente a 6,5% da economia brasileira

3 — Minas Gerais, com PIB de R$ 857,5 bilhões, ou 9,5% da atividade econômica do país

2 — Rio de Janeiro, com PIB de R$ 949,3 bilhões, o que corresponde a 10,5% do total

1 — São Paulo, com PIB de R$ 2,7 trilhões, ou 30,2% de toda a atividade econômica do Brasil

Johnny Negreiros, do R7

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram