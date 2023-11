A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Acre (AGEAC) intensificaram esforços para combater o transporte ilegal na BR-364. A Operação de Combate ao Transporte Clandestino 2023 aconteceu entre as regiões do Purus e do Juruá, de 6 a 13 de novembro, e representou um compromisso conjunto em prol da segurança e da mobilidade rodoviária.

Considerando a missão institucional da PRF em promover a segurança pública e garantir o trânsito seguro nas rodovias federais, a aliança estratégica com a AGEAC fortalece a parceria interagências. As ações conjuntas tiveram como objetivo alavancar fiscalizações coordenadas para coibir práticas de transporte clandestino, irregular e, assim, preservar vidas.

O foco da operação foi o trecho da rodovia federal que passa pelas cidades de Sena Madureira, Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima. As equipes especializadas abordaram profissionais do transporte e passageiros em veículos de cargas, táxi, ônibus, micro-ônibus e similares.

Por Assessoria

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram