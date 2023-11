Inscrições Gratuitas até 19 de novembro exclusivamente pela internet

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) abre processo seletivo para uma vaga de Assistente de Atendimento e Vendas na Unidade Operativa de Feijó. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 19 de novembro de 2023, exclusivamente pelo site https://portal.ac.senac.br/trabalheconosco

Para participar, o candidato deve ter ensino médio completo e experiência profissional na área de atendimento ao cliente, técnicas de vendas e negociação, elaboração de relatórios, digitação, controle de documentos e correspondências, conhecimento em planilhas eletrônicas e editores de textos, e informática básica.

O processo seletivo será composto por duas etapas: análise curricular e avaliação individual comportamental. Os candidatos classificados na primeira etapa serão convocados para a segunda etapa, que consistirá em uma avaliação individual comportamental. A avaliação será realizada por uma banca examinadora composta por profissionais especializados.

O resultado do processo seletivo será divulgado no site do Senac Acre. O candidato aprovado será chamado para assinar contrato de trabalho, conforme os preceitos da CLT. A carga horária de trabalho é de 40 horas semanais e o salário inicial é de R$ 2.279,35 acrescido de benefícios.

Os interessados devem ler atentamente o edital e se inscrever.

Por Assessoria

