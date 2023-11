O corpo do operador de máquinas Jorge de Souza Carvalho foi encontrado na tarde desta segunda-feira (13) em um ramal localizado numa propriedade no km 24 da AC-445, rodovia que liga Bujari a Porto Acre, no interior do Acre.

Segundo informações de colegas de trabalho, Jorge estaria desaparecido desde a noite de domingo (12). Na manhã desta segunda-feira, os colegas da vítima encontraram uma máquina operada por Jorge parcialmente submersa em um açude próximo do canteiro de obras onde eles estavam trabalhando. A máquina ainda estava funcionando, mas o homem não estava na direção.

Os trabalhadores retiraram a máquina de dentro do açude e, preocupados com o colega, acionaram a Polícia Militar, que posteriormente solicitou a presença do Grupamento Náutico do Corpo de Bombeiros.

Quando os bombeiros chegaram ao local, a máquina já havia sido retirada do açude, mas não havia vestígios do corpo do rapaz. Foi então que os bombeiros do Pelotão Náutico começaram a fazer a varredura no local.

Devido o açude ser raso, os bombeiros chegaram a duvidar que o corpo estivesse dentro da água, mas, em determinado momento, já em um local onde a profundidade chegava a dois metros e meio, eles localizaram o corpo da vítima e acionaram o Instituto Médico Legal (IML).

Segundo informações dos bombeiros e do IML, não foram encontradas marcas de violência no corpo da vítima, como perfurações de tiros ou facadas. No entanto, o corpo foi levado à sede do IML em Rio Branco, onde passará por necropsia antes de ser liberado.

Colegas de trabalho de Jorge afirmaram que ele não quis ir para a capital durante o final de semana de folga, decidindo permanecer em um acampamento no canteiro de obras. Eles acreditam que Jorge pode ter ingerido bebida alcoólica, descido um pequeno barranco com a máquina, perdido o controle, atolado no açude e caído na água, porém, não conseguiu retornar.

Segundo a polícia, Jorge não era natural de Rio Branco, assim como sua família, que é de Porto Velho, em Rondônia.

No IML, a informação é de que a empresa para a qual ele prestava serviço já está tomando todas as providências para, após a liberação, o corpo ser levado para Porto Velho. As circunstâncias da morte serão investigadas pela Polícia Civil para determinar se trata-se realmente de uma morte acidental.

Na Hora da Notícia

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram