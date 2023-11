Na preparação para a Black Friday, a Amazon planeja abrir 6 mil vagas de emprego em diversas regiões do Brasil. Empresa não exige experiência, devem ter apenas o ensino médio completo. Veja as oportunidades já abertas.

Na última segunda-feira, 13, a Amazon anunciou que planeja abrir 6 mil vagas de emprego temporárias no Brasil. As contratações são para a Black Friday 2023, que acontece no próximo dia 24 de novembro.

Essas oportunidades devem ser abertas de forma gradativa, atualmente estão disponíveis 168 vagas para cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Paraíba, Paraná e Pernambuco.

Vagas de emprego temporárias na Amazon

Confira abaixo quais são as áreas em que a Amazon oferece vagas:

Controle de estoque

Conferência de encomendas

Separação de mercadorias

Carga, descarga e expedição de materiais

Movimentação e armazenagem de materiais

Emissão de notas fiscais

Reparos e manutenção de máquinas e equipamentos

Organização e conservação de produtos

Preparo, confecção e distribuição de materiais, componentes e equipamentos

Os requisitos variam de acordo com a área de atuação do profissional, algumas vagas exigem ensino fundamental completo, por exemplo. Confira as localidades que estão sendo atendidas nessa oferta de oportunidades de trabalho:

Os interessados devem acessar o site de carreiras da empresa, clicar no link correspondente a localização da vaga e se candidatar.

Fonte FDR: https://fdr.com.br/2023/11/14/amazon-abre-6-mil-vagas-de-emprego-sem-exigencia-de-experiencia/

por terra

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram