Os beneficiários do Bolsa Família receberam uma boa notícia. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), uma parcela de R$ 1.200 pode ser garantida durante este mês de novembro. Entenda a novidade e como ter acesso ao novo repasse.

No mês de outubro, a média paga foi de R$ 688,97 por família. No entanto, os valores recebidos pelos beneficiários variaram consideravelmente. Para novembro, há uma redução de R$108 em comparação com o montante distribuído anteriormente.

Os benefícios adicionais, comumente repassados em novembro, incluem acréscimos de R$50 para cada gestante, R$150 para crianças menores de seis anos, R$50 para crianças e adolescentes de sete a 18 anos, e mais R$50 para mães de bebês com menos de sete meses.

O cronograma oficial de repasses do Bolsa Família para novembro ocorrerá entre os dias 17 e 30, seguindo o último dígito do Número de Inscrição Social (NIS) de cada família. Confira as datas:

NIS com final 1 – 17 de novembro;

NIS com final 2 – 20 de novembro;

NIS com final 3 – 21 de novembro;

NIS com final 4 – 22 de novembro;

NIS com final 5 – 23 de novembro;

NIS com final 6 – 24 de novembro;

NIS com final 7 – 27 de novembro;

NIS com final 8 – 28 de novembro;

NIS com final 9 – 29 de novembro;

NIS com final 0 – 30 de novembro.

Confira os programas extras do Bolsa Família

Benefício Variável Familiar Nutriz: Aumenta em R$ 50 o pagamento por cada membro da família com até seis meses de idade;

Benefício de Renda de Cidadania: Paga um adicional de R$ 142 por pessoa da família;

Benefício Complementar: Garante que o valor mínimo do Bolsa Família seja de R$ 600;

Benefício Primeira Infância: Adiciona R$ 150 por criança de até sete anos que faça parte da família.

