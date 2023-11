O governador Gladson Cameli anunciou, por meio de vídeo divulgado nas redes sociais, nesta segunda-feira, 13, a antecipação da segunda parcela do 13° salário aos mais de 54 mil servidores públicos estaduais ativos e inativos, que será paga até o dia 20 de dezembro.

“Essa antecipação reafirma o compromisso da nossa gestão com todos os servidores públicos do nosso Estado, agradeço a todos que se dedicam diariamente para nos ajudar a melhorar a vida das pessoas. Se Deus quiser, teremos um Natal repleto de alegrias e felicidades,” declarou Cameli.

A ação injeta mais de R$ 282 milhões na economia do Acre, reforçando todos os setores que sentem o aquecimento com as festas de fim de ano. No dia 28 de julho a primeira parcela deste ano foi depositada antecipadamente na conta do funcionalismo público.

“Sempre com esforço e responsabilidade nas contas públicas, a administração do Estado tem se empenhado em honrar o compromisso do governo, que é seguir mantendo o pagamento em dia dos nossos servidores”, reforçou Paulo Roberto Correia, secretário de administração.

Para mais informações, os servidores podem acessar a versão digital do contracheque, por meio do endereço eletrônico https://contracheque.ac.gov.br/login.

Por Consuela Araújo- Agência de Notícias do Acre

