Imagens perturbadoras compartilhadas nos aplicativos de mensagens, mostram o ex-vereador Ismael Barbosa da Silveira, no momento em que ele afoga, bate e mata um cachorro em um tanque. Ismael é ex-vereador do município de Cacaulândia, em Rondônia. No vídeo, o criminoso chega a perguntar se o animal morreu.

Segundo a família, Ismael passa por problemas psicológicos, e por conta do problema mental, ele acabou matando o cachorro. A pessoa que faz as imagens não tenta impedir o homem. Segundo informações, ele é familiar do ex-vereador.

Após a repercussão do vídeo, o ex-vereador resolveu gravar outro se defendendo, alegando que o mesmo estaria aplicando uma medicação no animalzinho que estava morrendo e o cachorro estava muito agitado, sendo necessário o uso da força para tentar aplicar o medicamento, e que em hipótese alguma estava agredindo o cão, tudo não passou de um mal entendido, afirma o ex vereador.

Por D24

