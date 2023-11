Obras que mudam vidas. As obras estruturantes são capazes de desenvolver um estado e melhorar a vida da sua população. A ação de urbanização iniciada recentemente na Orla do Quinze, no Segundo Distrito de Rio Branco, às margens do Rio Acre, tem essa finalidade. Por isso, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), trabalha intensamente na execução dos primeiros serviços de engenharia no local.

Dono de uma lanchonete no Mercado do Quinze, Rogério de Lima é um dos muitos comerciantes que aguardam ansiosos para ver o tradicional bairro voltando a ser um ponto de encontro de acreanos e turistas. A valorização da região é um novo marco para a família de Rogério e uma oportunidade de crescimento nas vendas.

“Tudo começou com o meu pai, o primeiro que comercializou aqui no Mercado do Quinze, em 1977, quando foi sapateiro. A partir de 1985, ele começou com essa lanchonete, que herdei, e gerencio tudo com os meus filhos. Estamos aqui até hoje, garantindo o sustento da nossa família. Quando concluída, a obra será benéfica para quem tem comércio na região, pois vai voltar a ser um ponto turístico e vai atrair um público maior, tanto da cidade e do estado, quanto de outros estados e países”, acredita.



A felicidade é compartilhada pelo cabelereiro Juliano da Silva, morador do Quinze e dono de um salão no bairro. Juliano está animado para acompanhar a primeira obra estruturante no local.

“É um benefício excelente para o nosso bairro, pois valoriza o comércio e as propriedades. Acredito que, em alguns anos, a obra será concluída com sucesso. São 49 anos vivendo aqui e nunca vi uma grande obra no bairro”, frisa.

Andamento da obra

De acordo com o gestor da Seop, Ítalo Lopes, a Orla do Quinze é, neste momento, a obra de maior relevância em execução na secretaria. “Trata-se de um anseio daquela região. Além de trazer maior conforto e acessibilidade para todos os lojistas e moradores. Traz também segurança, tendo em vista que é de conhecimento geral os problemas que a Boulevard Augusto Monteiro vinha passando ao longo dos anos. A Orla do Quinze vem para garantir a continuidade do bairro”, explica.

Ítalo Lopes informou ainda que a obra avança na troca de material de solo em dois pontos da intervenção da orla, para garantir a estabilidade da encosta no período de inverno. “Tanto em frente ao Mercado do Quinze quanto próximo de uma escola, temos essas duas intervenções, já para iniciar as contenções”, disse.

Trâmites para prosseguimento dos processos indenizatórios

A portaria autorizativa da cessão de uso ao Estado do Acre do imóvel de propriedade da União, para fins de execução de obra de requalificação da Orla do Bairro Quinze foi assinada no dia 20 de outubro e passou a vigorar após a data de sua publicação, em 27 de outubro.

Com 372 metros de extensão, a Orla do Quinze abrange as ruas Dezesseis de Outubro e Boulevard Augusto Monteiro, até a curva do Rio Acre, valorizando a região. No local, está prevista também a construção do Museu Tecnológico, quatro quiosques, duas praças da saudade, 42 bancos e três paradas de ônibus.

Durante todo o processo de urbanização da Orla do Quinze, as obras gerarão mais de 200 postos de trabalho diretos, fortalecendo a economia do estado e beneficiando toda a população de Rio Branco.

Por Felipe Hid Agência de Noticias do Acre

Fotos Secom

