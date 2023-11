A fuga foi percebida pelos policiais penitenais por meio das cameras de segurança do local.

Um detento condenado a mais de 80 anos de prisão conseguiu fugir do presídio Manoel Nery da Silva, em Cruzeiro do Sul, na quinta-feira, 9. Ele usou uma peça do motor de um ventilador para fazer um buraco na laje da cela, que fica na ala de segurança.



O fugitivo foi identificado como Fernando Soares, que cumpria pena por diversos crimes, entre eles homicídio, roubo e tráfico de drogas. Segundo a direção do presídio, ele quebrou um ventilador que estava na ala e usou a peça metálica para escavar a parede. Depois de sair da cela, ele pulou o alambrado e correu para a região de mata ao lado do presídio.

A fuga foi percebida pelos policiais penitenais por meio das cameras de segurança do local. Agentes de segurança foram acionados e foi dado inicio as buscas pelo foragido, mas até o momento ele não foi localizado.

