Mulher grávida está entre vítimas e recebeu atendimento no local; Polícia Militar foi acionada para conter a confusão

Um tumulto em uma loja de eletrodomésticos no centro de Macapá, capital do Amapá, deixou 16 pessoas feridas, três delas em estado grave, na noite desta sexta-feira (10).

A confusão aconteceu após clientes se aglomerarem na frente do estabelecimento para aproveitar as promoções de fim de ano.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que a situação começou assim que as portas da loja se abriram.

As pessoas que estavam na frente foram empurradas para dentro do local. Com o impacto, as portas de vidro se quebraram e feriram diversos clientes. Vários deles também caíram e foram pisoteados.

Entre as vítimas, há uma grávida, que foi socorrida com urgência no local. Em outros vídeos, é possível ver uma mulher que está recebendo uma massagem cardíaca de populares.

A Polícia Militar foi acionada para controlar a situação. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Corpo de Bombeiros também foram ao local para ajudar no socorro às vítimas.

A loja de eletrodomésticos voltou a funcionar depois do tumulto, e as filas continuaram do lado de fora do estabelecimento.

A PM interditou as ruas em volta do estabelecimento para evitar uma nova confusão e garantir a segurança dos clientes.

VEJA🚨

Câmera de segurança de dentro do estabelecimento mostra o momento em que as portas da loja foram abertas, e uma multidão de pessoas que estavam na espera para entrar, saíram invadindo e quebrando a faixada da loja, as pessoas não tem noção mesmo 🥲 pic.twitter.com/I5jZtGFnje — VEM AÍ TUCUJEI!🙊 (@TucujuChoquei) November 11, 2023

R7

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram