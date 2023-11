Maioria solicita recursos para obras de urbanização

Nesta sexta-feira, 10, senador Alan Rick (União Brasil) coordenou a reunião da Bancada Federal ao lado da vice-coordenadora, a deputada federal Socorro Neri. Na ocasião, ambos ouviram as demandas dos 13 prefeitos acreanos que estiveram presentes para solicitar recursos para investimentos em 2024. O deputado federal Coronel Ulysses também esteve presente.

Cada prefeito teve a oportunidade, individualmente, de fazer as solicitações e a maioria pediu recursos para obras de infraestrutura, pavimentação urbana e recuperação de ramais. Caso do prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, que apresentou projeto para urbanizar a entrada da cidade com a construção de quiosques, academia ao ar livre, calçamento, ponto de ônibus e canteiro de flores.

Diferente da maioria, o prefeito de Cruzeiro do Sul pediu mais recursos para manter os postos de saúde, que já recebe, obrigatoriamente, metade das emendas individuais dos parlamentares.

“Parabenizo a iniciativa do senador Alan Rick, como coordenador da Bancada, de trazer essa discussão para mais perto das prefeituras do estado. A partir do ano que vem o montante das emendas será maior e esse é o momento dos prefeitos, coletivamente, trazerem os problemas estruturais que cada município enfrenta e definirmos as prioridades para o ano que vem.” – colocou o prefeito de Cruzeiro do Sul.

A prefeitura de Rio Branco apresentou documento com 47 projetos. As prioridades colocadas pelo prefeito Tião Bocalom foram obras, como a ampliação do Terminal Urbano, a construção de apartamentos para famílias de baixa renda, além do apoio às atividades agropecuárias, saneamento, assistência social, educação, meio ambiente, tecnologia e turismo.

O senador Alan Rick explicou que cada parlamentar vai poder indicar o projeto que deseja apoiar dentro do valor acordado. “Combinamos que os R$ 317 milhões, será dividido igualmente entre os 11 parlamentares, então, cada um terá cerca de R$ 28,8 milhões para indicar para a ação que queira destinar.” – colocou o senador.

A vice-coordenadora, deputada Socorro Nery, complementou. “Esse modelo foi implementado para as emendas de 2024, conforme deliberamos democraticamente com os colegas deputados federais e senadores.” – destacou.

O senador colocou ainda que alguns projetos já estão contemplados. Como a ponte sobre o Rio Juruá, em Rodrigues Alves, e o aeródromo de Santa Rosa do Purus, obra que já está em andamento. O parlamentar disse também que já comprometeu parte da emenda de bancada com a construção do Parque da Cidade, em Rio Branco, na área em que hoje está o 7º BEC.

Assessoria

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram