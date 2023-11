A vereadora e atual presidente da câmara municipal de Sena Madureira, Ivoneide Bernardino, participou na manhã da última terça-feira (07) da solenidade de abertura da campanha novembro azul, desenvolvida pela prefeitura através da secretaria municipal de saúde.

A campanha visa conscientizar a população sobre os cuidados com a saúde do homem, principalmente com relação ao combate e a prevenção ao câncer de próstata.

“Essa campanha é de suma importância visto que chama a atenção do público masculino para os cuidados com a saúde. Parabenizo a administração municipal pela iniciativa, e agradeço ao secretário Donizety Fernandes, pelo convite”, frisou.

Também estiveram presentes no cerimonial, o coordenador do programa saúde do homem, Dr. Manuel Francisco, a gerente-geral do hospital João Câncio Fernandes, Nildete Lira, a coordenadora da atenção básica, Dayane Aguiar, e demais servidores da saúde.

