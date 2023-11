Um idoso surdo, de 66 anos, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça de Feijó, interior do Acre, por estupro de vulnerável. Ele foi denunciado pela própria filha, no final de outubro deste ano, por abusar sexualmente de duas netas, de 6 e 15 anos.

As crianças relataram os abusos à mãe durante uma briga por doce. A mulher chegou em casa do trabalho e encontrou as filhas discutindo após a adolescente de 15 anos tomar um doce da irmã caçula. No relato à polícia, a mulher, que é filha única do idoso, disse que ouviu da filha pequena que a irmã mais velha a tinha chantageado a entregar o doce.

A mãe ficou surpresa e passou a questionar as filhas sobre o motivo da chantagem. Após muita insistência da mãe, a menina de 6 anos começou a chorar e revelou que o avô tinha tocado nas partes íntimas dela duas vezes.

Ainda no relato, a vítima falou que tinha medo de contar para a mãe sobre os abusos e o avô ‘fazia cara feia pra ela’.

Após a revelação, a adolescente passou a também chorar e a se culpar. Ela disse que tinha prometido que iria proteger a irmã e a história não iria voltar a acontecer. Diante da declaração, a mãe diz acreditar que a filha mais velha também tinha sido abusada.

A mulher relatou ainda à polícia que já tinha percebido que a filha mais velha não gostava do avô. E no mês de julho, a filha pequena chegou a reclamar de dor nas partes íntimas e a levou ao médico. Contudo, nada foi descoberto.

A mãe das crianças morava na zona rural da cidade e havia se mudado para a casa do pai há pouco tempo para cuidar dele. Durante o convívio com o idoso, a mulher disse que percebeu comportamentos estranhos da filha adolescente, que não gostava de sair de casa, é reclusa e não tem amigos.

Vizinha reclamou do idoso

A mãe das vítimas contou também que uma vizinha do idoso já tinha relatado que ele havia mostrado as partes íntimas para a filha dela. A mulher pediu que a filha do idoso conversasse com ele para que isso não se repetisse, caso contrário, contaria para o marido e o suspeito seria agredido.

Ao abordar o pai sobre o assunto, a mãe das vítimas afirmou que ele ficou irritado e gesticulou que iria tirar a própria vida. Ela não voltou mais a questionar o pai sobre o assunto.

Quando soube dos abusos contra as filhas e fazer a denúncia à polícia, a mulher falou que descobriu que o pai é suspeito de também abusar de uma filha da prima dela.

Diante dos fatos, a Polícia Civil pediu a prisão preventiva e solicitou acompanhamento psicológico para as vítimas. A polícia destacou no processo que, ao serem chamadas na delegacia, as vítimas choraram copiosamente e não conseguiram relatar o que aconteceu.

