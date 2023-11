O Athletico recebe o Fortaleza para se reaproximar do G-6 do Brasileirão. A partida da 33ª rodada está marcada para as 20h desta quarta-feira (8), na Arena da Baixada.

Uma vitória pode deixar o Furacão a um ponto do G-6. Já uma derrota pode aumentar essa distância para sete pontos e praticamente acabar com as chances de vaga na Libertadores-2024.

Uma provável escalação do Athletico tem Bento; Fernandinho, Thiago Heleno e Matheus Felipe; Cuello, Erick, Hugo Moura e Canobbio; Vitor Bueno, Bruno Zapelli e Rômulo (Arriagada).

Já o Fortaleza deve começar a partida com João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison, Pochettino; Marinho, Guilherme e Lucero.

