homicídio qualificado em Rio BrancoNo início desta semana, o Núcleo de Capturas da Polícia Civil (NECAPC) deu cumprimento a um mandado de prisão contra E.V.D.S., também conhecido como ‘PIU’, acusado de Homicídio Qualificado. O mandado de prisão foi expedido pela 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar de Rio Branco, encerrando uma investigação que se arrastava por anos.

O caso remonta ao fatídico dia 1º de maio de 2016, quando a vítima, Leandro Brito do Prado, perdeu a vida por volta das 09h30m, em uma via pública próxima à ponte do Bairro Taquari, nas proximidades do Bairro Triângulo Novo. O corpo de Leandro apresentava duas perfurações causadas por projéteis de arma de fogo. Havia indícios de que dois agressores em uma motocicleta teriam efetuado os disparos, deixando a comunidade chocada com a violência do crime.

‘PIU’, um indivíduo com um extenso histórico criminal, incluindo acusações de roubo simples, roubo qualificado e uma tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte), estava foragido desde o incidente. Ele estava aguardando julgamento por uma suposta tentativa de roubo de uma camionete SW4 no ano de 2020, um processo que ainda não havia sido julgado pelo judiciário.

A investigação, que durou anos, finalmente levou as autoridades até ‘PIU’, que foi localizado na Rua Baguarí, no Bairro Taquari. Neste momento, a Polícia Civil efetuou sua prisão, colocando fim à busca por um indivíduo procurado há muito tempo.

A prisão de ‘PIU’ ocorreu em virtude de uma sentença definitiva que transitou em julgado, resultando em uma pena de 19 anos e 3 meses de prisão em regime inicialmente fechado.

Por Assessoria/ PCAC

