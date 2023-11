A Secretaria de Estado de Administração (SEAD) e a Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC) divulgaram hoje o resultado preliminar da redação do concurso público realizado em 1 de novembro de 2023. Os candidatos, que concorrem a diversas cargas na PMAC e na SEAD, tiveram suas vitórias reveladas.

Confira a lista dos candidatos e seus candidatos por carga:

RESULTADO REDAÇÃO

Os candidatos que desejarem interpor recursos contra o resultado preliminar terão a oportunidade de fazê-lo no período de 3 a 6 de novembro de 2023, por meio do site oficial do concurso.

Por AcreOnline.net

