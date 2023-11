O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), trabalhou nesta terça-feira, 31, para levar mais acesso às famílias do Ramal do 17, variante do Ramal Cassiriam, sentido Rio Branco, em Sena Madureira.

A ação foi executada por oito trabalhadores e contou com a utilização de uma pá carregadeira, uma patrol, uma retroescavadeira e um caminhão meloso.

Para o representante do Deracre em Sena Madureira, Alisson Silva, os trabalhos foram executados com o intuito de levar mais trafegabilidade para a região, e a iniciativa da autarquia tem sido essencial para os produtores rurais.

“Temos seguido com os trabalhos nos ramais de Sena Madureira, e o Deracre tem levado acesso para as famílias”, afirmou o representante.

Os técnicos da autarquia atuaram no melhoramento do ramal, com serviços de limpeza, realização de aterros em pontos críticos, limpeza de leito, retiradas de atoleiros e nivelamento de superfícies.

O trabalho nos ramais é contínuo e a ação assegura benefícios, tanto para os moradores da região quanto para a economia local, fortalecendo a infraestrutura e impulsionando o crescimento sustentável da região.

O Deracre segue com obras em todo o estado.

Por Gabriel Freire Agência de Noticias do Acre

Fotos: Denilson Silva/Deracre

