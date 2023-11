O governo federal anunciou que vai pagar um auxílio no valor de R$ 2.640 para pescadores que foram afetados pela seca no Norte do Brasil. Uma Medida Provisória (MP) autorizando o pagamento foi assinada pelo presidente Lula (PT) na quarta-feira (1º).

Segundo o governo, o auxílio será pago em parcela única para pescadores artesanais beneficiários do Seguro Defeso que estão cadastrados em municípios em situação de emergência.

Ao todo, mais de 90 cidades de quatro estados serão beneficiadas. Veja a lista mais abaixo.

Conforme a MP, o pescador terá direito ao pagamento do auxílio mesmo que receba outros benefícios assistenciais ou previdenciários.

Caberá ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) montar a lista de trabalhadores que terão direito ao benefício. Os recursos virão do Ministério da Previdência Social.

Cidades beneficiadas

Confira, a seguir, a lista de cidades que foram contempladas pela Medida Provisória.

ACRE

Acrelândia

Assis Brasil

Brasiléia

Bujari

Capixaba

Cruzeiro do Sul

Epitaciolândia

Feijó

Jordão

Mâncio Lima

Manoel Urbano

Marechal Thaumaturgo

Plácido de Castro

Porto Acre

Porto Walter

Rio Branco

Rodrigues Alves

Santa Rosa do Purus

Sena Madureira

Senador Guiomard

Tarauacá

Xapuri

AMAZONAS

Anori

Atalaia do Norte

Autazes

Barcelos

Barreirinha

Benjamin Constant

Beruri

Boa Vista do Ramos

Boca do Acre

Borba

Carauari

Careiro

Careiro da Várzea

Coari

Codajás

Eirunepé

Envira

Fonte Boa

Guajará

Humaitá

Ipixuna

Iranduba

Itacoatiara

Itamarati

Japurá

Juruá

Jutaí

Lábrea

Manacapuru

Manaus

Manicoré

Maraã

Nhamundá

Nova Olinda do Norte

Novo Airão

Novo Aripuanã

Parintins

Rio Preto da Eva

Santa Isabel do Rio Negro

Santo Antônio do Içá

São Paulo de Olivença

São Sebastião do Uatumã

Silves

Tabatinga

Tapauá

Tefé

Uarini

Urucará

Urucurituba

AMAPÁ

Amapá

Tartarugalzinho

PARÁ

Alenquer

Almeirim

Aveiro

Belterra

Bom Jesus do Tocantins

Curuá

Faro

Itaituba

Jacareacanga

Juruti

Mojuí dos Campos

Monte Alegre

Óbidos

Oriximiná

Pacajá

Porto de Moz

Prainha

Rurópolis

Santarém

Terra Santa

Por Wesley Bischoff, g1 — São Paulo

