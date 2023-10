A vítima estava sentada em uma cadeira do estabelecimento quando o pistoleiro se aproxima

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que Henryque Almeida, 29, foi executado com ao menos 10 tiros enquanto estava sentado em uma oficina. O caso aconteceu no centro de Maceió, na segunda-feira (30).

O vídeo mostra que a vítima estava sentada em uma cadeira do estabelecimento esperando por um conserto em uma motocicleta. Em seguida, o suspeito armado se aproxima e começa a disparar os tiros contra o homem que ainda tenta correr para fugir.

De acordo com as informações da Polícia Militar do Alagoas, a mulher da vítima esteve no local e disse que ele já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas e homicídio. Ele já estava solto há cerca de um ano.

A equipe do Instituto de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML) foram acionados para realização da perícia e recolhimento do corpo, respectivamente, além da Polícia Civil que investiga o caso.

