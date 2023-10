Cerimônia realizada na Bolívia ficou literalmente manchada após o comparecimento de mulher revoltada com a união

Uma mulher interrompeu uma cerimônia de casamento, da maneira mais aterrorizante possível. Ela simplesmente atirou um balde com excrementos no rosto da noiva, na saída de uma igreja na Bolívia, quando os convidados felicitavam a união recém-concretizada.

A sujeira foi tamanha, que também sobrou para noivo — um pouco mais atrás do ponto em que se desenrolou a situação escatológica.

Veículos que reportaram o caso, como o noticiário Al Rojo Vivo e o site de notícias Cachicha, afirmaram que a dona do balde com excrementos, possivelmente fezes, era ex namorada do homem recém-casado.

Sendo assim, o ato teria sido motivado por ciúme, sentimento que tem sido usado pela mídia local para retratar o caso.

Por R7

