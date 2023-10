Esta fase é exclusiva para candidatos inscritos nas vagas destinadas para cotas raciais e ações afirmativas

O Instituto Federal do Acre (Ifac) iniciou, na manhã desta segunda-feira (30.10), a realização dos procedimentos de heteroidentificação e entrega de documentos comprobatórios. Esta fase do Processo Seletivo 2024/1 de cursos técnicos integrados e subsequentes acontece nos dias 30 e 31 de outubro, e 01 e 03 de novembro.

Conforme edital, a heteroidentificação e entrega de documentos é exclusiva para candidatos inscritos nas vagas destinadas para pessoas pretas, pardas, indígenas, pessoas com deficiência, egressos de escola pública e com renda familiar bruta igual ou inferior a um e meio salário mínimo. Estas vagas estão especificadas nos editais como: PcD, L1, L2, L5, L6, L9, L10, L13 e L14.

Confira abaixo quem a lista com candidatos convocados para a heteroidentificação e entrega de documentação:

Os candidatos inscritos para as vagas de ampla concorrência não precisam comprovar o estudo em escola pública, condições de renda e/ou deficiência, nem mesmo participar da heteroidentificação. Dessa forma, estes candidatos deverão aguardar a publicação da lista geral de classificação do Processo Seletivo 2024/1, prevista para ser divulgada no dia 22 de novembro.

Heteroidentificação e entrega de documentos

O processo de heteroidentificação é um procedimento complementar à autodeclaração étnico-racial e previsto pela Portaria Normativa 04/2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Ou seja, é uma ação que vista a garantia de acesso da população negra à política de ação afirmativa, na modalidade de cota racial para o ingresso nas instituições de ensino, evitando possíveis fraudes no acesso às cotas raciais.

No Ifac, a heteroidentificação é destinada para candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos), que se inscrevam nas vagas L2, L6, L10 e L14. Estas pessoas, conforme previsto em edital, serão convocados para participar do procedimento de heteroidentificação, em data e hora específica.

Os demais candidatos inscritos nas vagas de ações afirmativas deverão realizar apenas a entrega de documentação comprobatória da condição específica para a vaga que se inscreveu.

Conforme o edital, entre os dias 30 e 31 de outubro, e 01 e 03 de novembro, o Instituto Federal do Acre realizará os procedimentos de heteroidentificação, como também receberá os documentos comprobatórios dos candidatos inscritos nas vagas de ações afirmativas do Processo Seletivo 2024/1.

Tanto o procedimento de heteroidentificação, como a entrega dos documentos comprobatórios, acontecerá na sede do campus para qual o candidato se inscreveu.

Acompanhe todas as publicações e acesse a página oficial dos editais do Processo Seletivo:

– Cursos Técnicos Integrados: https://editais.ifac.edu.br/quero-estudar-no-ifac/edital/770/arquivos/;

– Cursos Técnicos Subsequentes: https://editais.ifac.edu.br/quero-estudar-no-ifac/edital/771/arquivos/;

