Nesta sexta-feira, 27, o Instituto de Educação Profissional e Tecnológica do Acre (IEPTEC) recebeu 94 aparelhos de ar-condicionado, equipamentos esportivos, de informática e de fisioterapia, instrumentos musicais e móveis comprados pelo governo do estado com emendas destinadas pelo senador Alan Rick, quando ainda era deputado federal. Ao todo, foram investidos mais de R$ 520 mil.

Os condicionadores de ar serão instalados nas salas das escolas que compõem a Rede Profissional e Tecnológica, como o CEPT João de Deus, em Plácido de Castro, o Centro de Formação e Tecnologia – Ceflora, em Cruzeiro do Sul. Já em Rio Branco, a Usina de Artes, a Escola de Gastronomia, o CEPT Roberval Cardoso e a própria sede administrativa do IEPTEC foram contemplados.

Já os equipamentos esportivos, de informática e de fisioterapia, os instrumentos musicais e móveis serão direcionados, através de termo de cooperação com o IEPTEC, para o projeto “Janelas para o mundo do trabalho”, desenvolvido pela Associação Ambiental, Desportiva, Educacional e Social (CADES-ACRE) no bairro Santa Inês.

“Vamos poder ajudar muita gente com esse material, famílias, jovens carentes que precisam de capacitação e cuidados.”- disse o responsável pelo projeto, pastor Nilson Gusmão.

O presidente do IEPTEC, Alírio Wanderlei Neto, também agradeceu a contribuição do senador para o fortalecimento da Educação Profissional e Tecnológica. “É um prazer estar recebendo o senador aqui para mais um ato de entrega. Vale lembrar que somente para o Ieptec, o parlamentar já destinou um montante de quase 5 milhões de reais, e não é qualquer senador ou deputado que destina isso para uma única secretaria.” – declarou.

O secretário de Educação, Aberson Carvalho, também esteve presente na entrega dos equipamentos.

Por Assessoria

