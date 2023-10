No inicio da madrugada deste sábado 28, o policial militar da reserva indentificado como antônio edivan de 56 anos, foi encontrado morto dentro de sua propia residência por sua esposa.

Segundo informações, a mulher ao sentir falta do seu marido decidiu entrar no quarto de sua casa, ao adentrar viu edivan caido no chão, sagrando bastante e percebeu que o quarto estava com um forte cheiro de álcool.

Ao ver a gravidade do quadro de seu marido, a mulher chamou seu sobrinho que chegou logo até a residência.

O Samu se encaminhou até o local, mais ao chegarem o militar ja estava sem vida.

A policia irá investigar o caso.

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram