Para conscientizar e promover a cultura de prevenção e diagnóstico do câncer de mama, o governo do Acre, por meio do Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC), promoveu a 2a Corrida de Mulher para Mulher na manhã desta quarta-feira, 25, em Rio Branco.

A largada aconteceu na sede do CBMAC, no Bairro Morada do Sol, e seguiu um trajeto diferenciado: passou por diversas secretarias e autarquias do Estado que têm mulheres à frente da pasta, como secretárias ou presidentes. O encerramento se deu no Palácio Rio Branco, onde a vice-governadora, Mailza Assis, recepcionou as corredoras.



“Essa iniciativa representou muito bem a luta de nós mulheres pelo autocuidado. Externo meus agradecimentos ao Corpo de Bombeiros por essa ação, que foi muito linda, e serviu como conscientização para as mulheres”, frisou Mailza Assis.



Uma das organizadoras do evento, a capitã do CBMAC, Francisca Fragoso, explicou a motivação para a realização da corrida no mês de outubro:

“A corrida tem dois aspectos: as mulheres na posição de liderança e chamar a atenção às mulheres para o autocuidado com o câncer de mama. Hoje teremos um revezamento nas corredoras, pois temos atletas de outras instituições da segurança, e também civis. O objetivo é que todas possam participar da corrida”.



As 75 inscritas percorreram 12 quilômetros pelas ruas de Rio Branco, e terminaram o percurso em frente ao Palácio Rio Branco.

O comandante do CBMAC, coronel Charles Santos, contou que a corrida é uma estratégia do Estado para incentivar o cuidado com a saúde.



“Nós, bombeiros, trabalhamos com a prevenção, e hoje incentivamos a prevenção na área da saúde. São mais de dois milhões de casos de câncer de mama no Brasil, e com a prevenção precoce o índice de cura é bem maior. Então, o Estado vem realizando ações pontuais para conscientizar as mulheres acreanas”, afirmou.



O que elas disseram

“Realizamos essa corrida no Outubro Rosa justamente para chamar a atenção das mulheres para a prevenção ao câncer de mama e do colo do útero. Essa ação serve também como incentivo ao esporte, para que todas continuem cuidando da saúde”, explicou a primeiro-tenente do CBMAC, Laiza Mendonça.



Servidora do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), a assistente social Pollyana Rodrigues destaca que ações afirmativas que promovem o autocuidado e que, ao mesmo tempo, incentivam o esporte são bem-vindas.

“A corrida é importante, pois agrega tanto à melhoria da saúde física quanto a mental. É de extrema importância esse tipo de ação para chamar a atenção da sociedade para um assunto tão sensível. Quero parabenizar os bombeiros e o Estado pela realização desse evento que orgulha a todas nós, mulheres”, declarou.

Por Vitor Hugo Calixto Agência de Noticias do Acre

Fotos: SECOM

