Na tarde desta quarta-feira, 25, a Polícia Civil do Acre, por meio da Equipe de Investigação da Delegacia de Sena Madureira, realizou uma ação determinante para a justiça ao capturar A. P. de A., indivíduo condenado por homicídio qualificado, de acordo com o artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro (CPB). A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado expedido pela Justiça Estadual de Rondônia, emitido pelo Juízo da Vara Única de São Miguel-RO.

A ação policial foi desencadeada após intensas investigações e busca do foragido, resultando na sua detenção no Município de Sena Madureira, mais precisamente no Ramal Novo Destino, localizado a aproximadamente 60 quilômetros no sentido de Sena Madureira para Manoel Urbano. A prisão de A. P. de A. representa mais um passo na busca por justiça e na garantia da segurança da comunidade.

Além da condenação em Rondônia, o capturado também possui uma condenação emitida pelo Juízo de Manoel Urbano, no Acre. A ação da Polícia Civil destaca a importância da colaboração entre as instituições de justiça e a determinação em garantir que indivíduos condenados cumpram suas penas, evitando que continuem representando uma ameaça à sociedade.

O trabalho das forças de segurança na prisão de foragidos condenados desempenha um papel crucial na manutenção da ordem e da segurança pública. A Polícia Civil do Acre reafirma seu compromisso de atuar com firmeza na captura de indivíduos que desrespeitam a lei e põem em risco a comunidade.

Por Assessoria/ PCAC

