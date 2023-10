A presidente da câmara municipal de Sena Madureira, Ivoneide Bernardino, prestigiou na noite desta quarta-feira (18) a festa de aniversário de 1 ano da escolinha de vôlei, mantida pela administração municipal através da secretaria municipal de cultura, turismo, esporte e lazer (SEMCTEL).

Na ocasião, Ivoneide deu os parabéns a todos pela iniciativa e expressou a satisfação em ser considerada a madrinha da escolinha.

“Parabéns ao prefeito Mazinho Serafim, á secretário Lourdes Gregório, e ao coordenador Romário Guedes, por esse projeto que deu muito certo. Acompanho a escolinha desde o início e fico feliz em ver que a cada dia tem crescido mais, tanto é, que atualmente conta com mais de 70 meninas”, afirmou.

O evento também contou com a presença do prefeito Mazinho Serafim, do vereador e 1º secretário Alípio Gomes, dos secretários municipais Altemir Lira (educação), Lourdes Gregório (Semctel), do gerente municipal de esportes, João Brandão, do subsecretário da semctel, Raimundo Júnior, da professora Alana Moura, e de familiares das alunas.

Por Assessoria

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram