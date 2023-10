No último fim de semana, um incidente ocorreu no Ramal Lua Nova, nas proximidades do município de Sena Madureira, interior do Acre.

Um motorista, ao tentar atravessar uma ponte com sua caminhonete, acabou caindo na beira da estrutura, porém, felizmente, não houve danos graves ao motorista.

O acidente aconteceu quando o motorista, cujo nome não foi divulgado, tentou cruzar a ponte que liga o ramal à região vizinha, o veiculo devido ao impacto sofreu algumas avarias.

Por AcreOnline.net

