Uma das grandes revoltas do torcedor palmeirense, em 2023, foi a falta de contratações do clube na temporada. Afinal, o Verdão trouxe apenas dois atletas para reforçar seu plantel, algo que diminuiu as opções de Abel Ferreira durante o ano. Contudo, de acordo com a presidente do clube, Leila Pereira, o Alviverde terá cautela nas contratações em 2024. Ela repetiu várias vezes que o Palmeiras não é lugar de ”aposentado”.

“O Palmeiras não é lugar de aposentado. Contratação é caro, então quero jogadores que podem resolver. Não vou contratar atleta aposentado em atividade. Não é nossa mentalidade, não quero. Eu quero continuidade “, disse Leila, em coletiva na quarta-feira (11).

Assim, o Verdão traçou o perfil para as contratações no ano que vem. Reforços pontuais, no limite de investimento do clube e com possibilidade de lucro futuro. De acordo com Leila, o Palmeiras não pode prejudicar sua saúde financeira, apenas por contratar jogadores que não agregue o elenco.

A prioridade do clube será pelas contratações de um primeiro volante. Afinal, o clube não conseguiu suprir a saída de Danilo depois da saída para o Nottingham Forest. Além disso, o Verdão busca um atacante de velocidade para substituir Dudu, com uma grave lesão no joelho direito. Bruno Henrique, do Flamengo, é o principal alvo.

Palmeiras pode repetir planejamento de 2023

Se não alcançar as opções desejadas, contudo, a tendência é de que o Palmeiras repita a postura de 2023. Leila Pereira reforça que não mudará os planos por pressão externa e mantém a ideia de contratar menos, mas gastar para valorizar o elenco, se assim for preciso.

“Se dentro do planejamento, analistas apresentarem atletas que não queiram vir para o Brasil e não tivermos outras opções, vamos trabalhar com o que temos. Não é aquele atleta que vá suprir as necessidades do nosso treinador, eu prefiro não trazer. Prefiro dar espaço a nossa base, que é a melhor do Brasil, prefiro priorizar as renovações”, disse Leila.

