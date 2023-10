A Polícia Militar, por meio do 8º BPM, prendeu ontem, dia 12 de outubro, um homem, quando tentava arremessar um embrulho para o interior da unidade penitenciária Evaristo de Moraes.

O suspeito foi abordado e verificou- se que na embalagem que seria lançada sobre a muralha do presídio, havia 04 (quatro) celulares, 04 (quatro) carregadores e 01 (uma) bateria de celular.

No momento da identificação do suspeito, ele tentou enganar os policiais, identificando-se falsamente, porém, com apoio das Polícia Penal e Civil fora descoberta a verdadeira identidade do dele. Além disso, verificou-se que em seu desfavor havia uma ordem de prisão a ser cumprida.

A Polícia Militar adotou os protocolos relacionados ao ocorrido e apresentou a ocorrência à autoridade de Polícia Judiciária.

Assessoria do 8º BPM.

