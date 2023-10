A partir das 11 horas (horário local) desta sexta-feira, 13, o atleta acreano de esportes eletrônicos Edival Neto participa da grande final do Futebol Eletrônico dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs). Ele é a grande aposta do governo do Acre na diversificação econômica a partir do apoio e difusão dos games como forma de que a atuação profissional gera bons resultados. Com apoio do Estado, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), o jovem está na maior competição universitária da América Latina, que é realizada em Joinville, Santa Catarina, desde o último dia 8. A classificação para a grande final ocorreu na quarta-feira, 11.



Ao longo de 14 dias, mais de 5 mil participantes de todas as partes do Brasil disputam 21 modalidades. Ao todo, 320 instituições de ensino superior de todas as 27 federações possuem representantes que participam do evento. Além dos esportes eletrônicos – League of Legends, Futebol Eletrônico, Clash Royale, Valorant, CS Go e Free Fire –, a competição também possui disputas em outras áreas como judô, karatê, luta olímpica, tênis, tênis de mesa, tênis de mesa paradesportivo, xadrez, acadêmico, breaking, cheerleading, basquete, futsal, handebol e vôlei.

Para chegar até a competição, o atleta, que é verificado no EFC 23 e 24, que permite a participação em competições oficiais, sagrou-se campeão acreano nos embates estaduais. Depois, nas seletivas nacionais, ele enfrentou outros 36 atletas em classificatórias. Na semifinal, ele superou o atual campeão da modalidade por um placar de 2 a 1. Nesta sexta-feira, 13, ele disputará a grande final de Fifa 2023 contra o representante do Distrito Federal classificado em outra chave. A batalha será travada a partir das 14h, no horário de Brasília, 12h no fuso local, e transmitida na internet.

“Até as classificatórias para Joinville e a final tinham muitos jogadores de renome, inclusive da Seleção Brasileira. Está sendo um torneio de alto nível. Meu objetivo era representar o Acre e isso só foi possível pelo apoio essencial que o governo me deu por meio da Seict. Agradeço muito essa iniciativa, se não fosse por ela eu não teria vindo até aqui porque precisaria ficar muito tempo ausente, o que era inviável por causa dos estudos e do trabalho. Foi muito importante, não seria um dos dois melhores se não fosse essa ajuda do governo”, diz Neto.

Assurbanípal Mesquista, secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, destaca que o fomento do Estado ao mercado de jogos eletrônicos é uma aposta certeira do governador Gladson Cameli de incluir a juventude no mercado de trabalho por meio das ferramentas tecnológicas. Ele destaca que o Brasil teve o maior faturamento da América Latina no mercado de games em 2022, com uma receita total de US$ 12 bilhões. Já em todo o mundo, o setor teve um faturamento de US$ 196,8 bilhões, um aumento total de 6% em relação ao ano de 2021 conforme a consultoria PwC.

“Ações como essas, de apoiar e fomentar o desenvolvimento desse setor junto aos seus atores, vão de encontro com as diretrizes estabelecidas pelo governador Gladson Cameli para dinamizar a economia acreana com inovação e tecnologia a partir da inclusão socioeconômica. Ficamos felizes de ver jovens como o Edival chegar em posições importantes e levar tão bem o nome do Acre em eventos de grande importância. Torcemos muito para que ele seja campeão e que outras pessoas vejam isso como exemplo de que os jogos eletrônicos geram negócios e renda”, fala ele.

Mesquita também lembra outras iniciativas de fortalecimento do mercado de games no estado como a Expogames, iniciativa da Seict que promoveu competições de jogos eletrônicos durante a Expoacre 2023, e a Gamecon Talks Acre, que durante três dias reuniu milhares de participantes para debater os mais diferenciados aspectos do setor e incentivar novos atores locais a desenvolvê-lo no Acre. “Será assim que traremos um novo momento econômico para o nosso estado. É uma aposta importante do governo que cada vez mais trará bons frutos como esse do jovem Edival”, destacou o secretário.

Por Luan Cesar Agência de Noticias do Acre

