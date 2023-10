Por caminhos diferentes, Amazonas e Paysandu conquistaram neste sábado, 7, as classificações e colocaram o futebol do Norte na disputa do Campeonato Brasileiro da Série B na temporada de 2024.

Amazonas em casa

Com a Arena da Amazônia completamente, o Amazonas derrotou o Botafogo, da Paraíba, por 2 a 0 com gols de Diego Torres e Rafael Tavares e confirmou o acesso com o primeiro lugar do grupo C com 12 pontos.

Depois de 17 anos

O futebol do Amazonas volta à Série B depois de 17 anos. A última participação de um time amazonense na segunda divisão foi em 2006 com o São Raimundo.

Disputar o título

O Amazonas vai enfrentar o Brusque, de Santa Catarina, em dois jogos para decidir quem fica com o título Brasileiro.

Papão sofreu no Rio

O Paysandu perdeu para o Volta Redonda por 1 a 0 no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e por um gol de saldo também garantiu o acesso.

“Conseguimos o nosso objetivo. Existe muita pressão no Paysandu e superamos para garantir o acesso”, disse o técnico Hélio dos Anjos após o apito final em Volta Redonda.

Por PHD Esporte Clube

Foto João Normando

