Um grave acidente de trânsito foi registrado na madrugada deste domingo (8) na estrada que conecta Vila do Incra a Vila do V, em Porto Acre (AC). Segundo informações, quatro pessoas retornavam de uma festa em uma camionete tipo Hilux quando o veículo capotou, deixando três pessoas feridas.



As informações preliminares apontam que Marcos Antônio Ferreira, 22 anos, supostamente era o condutor da camionete no momento do acidente. Em um dado momento, o motorista teria perdido o controle do veículo, resultando no capotamento.

Após o impacto, os ocupantes feridos conseguiram sair do veículo acidentado e imediatamente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Uma ambulância, a VTR 04, foi despachada de Rio Branco para prestar auxílio.

Maria Silva, 29 anos, foi transportada na VTR 04 para receber tratamento médico. Enquanto isso, Marcos Antônio Ferreira, de 29 anos, e Jocicleuda de Jesus Arial, de 37 anos, foram encaminhados para atendimento na ambulância 09, que estava baseada na localidade.

A rápida chegada da viatura 09 permitiu que os paramédicos prestassem os primeiros socorros no local do acidente. Devido à gravidade das lesões e ao número de pacientes feridos, uma segunda ambulância foi solicitada para conduzir todos os feridos ao pronto-socorro de Rio Branco.

Apesar do veículo ter capotado várias vezes e ficado completamente destruído, todos os envolvidos no acidente apresentam quadros de saúde instáveis, com escoriações pelo corpo e queixas de dores intensas na região lombar.

Um detalhe preocupante que emergiu durante a ocorrência foi que Marcos Antônio Ferreira admitiu ser o condutor da camionete, mas não possuía a carteira nacional de habilitação (CNH). Além disso, uma quarta pessoa teria estado no veículo, mas teria fugido do local antes da chegada dos profissionais do SAMU.

A Polícia Militar do município foi acionada e esteve no local do acidente para coletar informações e confeccionar o boletim de ocorrência (BO).

As vítimas foram entregues aos profissionais do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), onde passaram por exames mais detalhados para avaliar a extensão de suas lesões. As circunstâncias precisas que levaram ao acidente ainda estão sob investigação.

ContilNet e fotos

